POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: LKW-Fahrer kollidiert mit Leitplanken - Sachschaden 25.000 Euro

Heidelberg (ots) - Eine noch unbekannte Täterschaft versuchte, sich zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Richard-Drach-Straße zu verschaffen, was glücklicherweise misslang. Angestellte bemerkten am Dienstagmorgen mehrere Hebelspuren an einem Fenster sowie einer Tür. Hier entstand ein Sachschaden von ...

