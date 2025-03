Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach Einbruchsversuch in Kindergarten gesucht

Heidelberg (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft versuchte, sich zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Richard-Drach-Straße zu verschaffen, was glücklicherweise misslang. Angestellte bemerkten am Dienstagmorgen mehrere Hebelspuren an einem Fenster sowie einer Tür. Hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

