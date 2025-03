Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger in Tiefgarage von Auto verletzt

Wiesloch (ots)

Am Dienstag gegen 11:20 Uhr wurde ein 86-jähriger Fußgänger in der Zufahrt einer Tiefgarage in der Ringstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Der 81-jährge VW-Fahrer übersah den Fußgänger beim Befahren der Tiefgarage und überrollte dessen Fuß. Hierdurch kam der 86-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

