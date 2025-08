Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin meldet verdächtiges Auto - Fahrer erhält mehrere Strafanzeigen

Hagen-Dahl (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Dienstag (05.08.2025) bei der Polizei und gab an, dass ihr ein Auto an der Kreuzung Volmetalstraße/Delsterner Straße aufgefallen ist, das sehr unsicher und stellenweise auch im Gegenverkehr fährt. Zunächst habe der Fahrer vor ihr lange vor einer Ampel gewartet. Als sie auf Grün wechselte, fuhr das Auto erst rund 30 Sekunden später los. Bei den erlaubten 70 km/h auf der darauffolgenden Strecke war der Opel mit nur circa 40 km/h unterwegs. Das Auto fuhr immer wieder in Schlangenlinien und geriet dabei teilweise in den Gegenverkehr. Die Melderin gab an, dass der Fahrer Glück gehabt habe, dass ihm kein Fahrzeug entgegenkam, da ein Unfall sonst wahrscheinlich gewesen wäre. Dieser Fahrstil habe sich bis zum Ortseingang Dahl nicht geändert. Immer wieder fuhr der Opel wesentlich langsamer als erlaubt und in gefährlicher Weise.

Polizisten stoppten den Opel und kontrollierten den 42-jährigen Fahrer. Der Gelsenkirchener konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, in den Informationssystemen der Polizei war zudem vermerkt, dass dem Mann die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde. Im weiteren Verlauf wurde ein freiwilliger Drogenvortest mit ihm durchgeführt, der positiv auf drei unterschiedliche Substanzen verlief. Der 42-Jährige erzählt der Streifenwagenbesatzung, dass er "irgendwie" etwas davon wisse, dass eine Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Er habe den Führerschein aktuell auch nicht mehr. Dem Mann wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen erneut untersagt. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da der Gelsenkirchener einen kleinen Behälter mit weißen Pulverrückständen mit sich führte, erhielt er eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln. Auch der Halter des Opels erhielt eine Anzeige, da er zuließ, dass der 42-Jährige ohne Führerschein mit seinem Auto fuhr. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell