Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin nach häuslicher Gewalt im Krankenhaus behandelt

Hagen-Mitte (ots)

Dienstagvormittag (05.08.2025) musste eine Hagenerin nach einer häuslichen Gewalt im Bereich der Innenstadt in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Hagenerin hatte unterschiedliche Verletzungen im Bereich des Kopfes und Gesichts. Zuvor hatte sie einen Notruf bei der Polizei abgesetzt, der jedoch durch einen 31-Jährigen unterbunden wurde. Die Hagenerin gab an, dass sie mit dem Hagener zusammen einen Podcast gehört habe, als der Mann handgreiflich wurde. Er habe sie mehrfach gewürgt, getreten und geschlagen. Durch die Wucht eines Schlags sei die Frau sogar mit dem Kopf gegen eine Fensterscheibe geprallt. Der 31-Jährige habe sie zudem im Wohnzimmer mit Wasser übergossen und den Türrahmen im Badezimmer beschädigt. Der 31-Jährige gab an, dass sich die Hagenerin in die Aussagen des Podcasts hineingesteigert habe und emotional aufbrausend geworden sei. Zur Beruhigung habe er sie dann mit Wasser übergossen. Er wurde der Wohnung verwiesen und erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (arn)

