Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Büroräume

Geseke (ots)

In der Nacht vom 24.06.2025 auf den 25.06.2025 drangen unbekannte Täter in ein Büro in der Lange Straße in Störmede ein. Um sich Zugang in die Büroräume zu verschaffen, wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Fenster geöffnet. Aus dem Innern wurden mehrere Geräte aus dem IT- und dem Entertainmentbereich entwendet. Auch eine geringe Summe an Bargeld und EC-Karten wechselten den Besitzer. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell