Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trinkgeldkasse entwendet

Wickede (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde durch unbekannte Täter ein Fenster einer Tierarztpraxis in der Hauptstraße aufgehebelt. Sämtliche Schränke und Schubladen in der Praxis wurden geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Bisher ist bekannt, dass die Trinkgeldkasse der Mitarbeiter entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Tierarztpraxis gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

