POL-SO: Einbruch in Friseursalon

Ense (ots) - Unbekannte brachen das Vorhängeschloss an einem Baucontainer an der Baustelle in der Bahnhofstraße auf. Dies geschah in der Zeit zwischen dem 18.062025, 16:30 Uhr und dem 23.06.2025, 06:15 Uhr. Eine Motorflex, sowie ein Trennschleifer im Wert von wenigen Tausend Euro wurden aus dem Innenraum entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der ...

