Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dunkler Pkw gesucht

Lippstadt (ots)

Am 20. Juni kam es gegen 23:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallfucht in der Nußbaumallee. Zur Unfallzeit hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall und konnte noch einen Pkw sehen, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stirpe davonfuhr. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der flüchtige Pkw drei am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 40 abgestellte Fahrzeuge gestreift hatte. Es handelt sich dabei um einen Mercedes, einen Volvo und einen VW, die jeweils erheblich beschädigt wurden. Der flüchtige dunkle Pkw dürfte ebenfalls Schäden im Bereich der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

