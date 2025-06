Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 19,99 Euro wurden einem 43-jährigen zum Verhängnis

Warstein-Suttrop (ots)

Parfum im Wert von 19,99 Euro konnte er sich nicht leisten. Daher hat ein 43-jähriger Mann das am Samstag um 12:28 Uhr in einem Supermarkt in der Alten Kreisstraße in Warstein-Suttrop mitgehen lassen.

Der Ladendetektiv konnte die Tat zwar beobachten, aber den Dieb nicht mehr festhalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiwache Warstein nahmen die Anzeige auf und schauten sich die Videoaufnahmen aufmerksam an.

Glücklicherweise: Denn am Nachmittag, gegen kurz nach 16 Uhr, trafen sie den Tatverdächtigen am Busbahnhof an. Dieser gab an, nichts gestohlen zu haben. Und nun würde "Aussage gegen Aussage" stehen. Da ahnte der 43-jährige allerdings nicht, das es Videoaufnahmen von der Tat gibt und die Polizisten gleich seinen Rucksack durchsuchen. Dort wurde das Diebesgut auch gefunden. Ebenfalls wurde eine Klappmesser und Betäubungsmittel gefunden.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl vorlag. Daher wurde er festgenommen und später der Justiz übergeben.

Nun erwartet dem einschlägig vorbestraften eine weitere Anzeige wegen des Diebstahls mit Waffen und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell