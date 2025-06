Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Wickede (Ruhr) (ots)

Am letzten Freitag kam es in der Kirchstraße in Wickede (Ruhr) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die Familie kam gegen 20:00 Uhr zurück nach Hause, als der Sohn ein Schatten im Haus wahrgenommen hat. Draußen durch das Küchenfenster konnte er eine Person im Wohnzimmer erkennen. Scheinbar beruhte das auf Gegenseitigkeit, denn der bislang unbekannte Einbrecher konnte die Hausbesitzer ebenfalls wahrnehmen. Der Sohn hat noch versucht um das Haus herum zu rennen und den Täter bei seiner Flucht zu hindern. Dies gelang allerdings nicht.

Er konnte über einen Gartenzaun in die angrenzende Feldflur flüchten. Im Haus hat der Einbrecher Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen lassen. Laut ersten Ermittlungen kam der Täter über den Gartenzaun durch die aufgehebelte Terassentür in das Haus. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte leider keinen Erfolg.

Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die den Einbrecher eventuell im Bereich Wickede (Ruhr) gesehen haben.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

Alter: 50-60 Jahre

Geschlecht: männlich Gestalt: kräftig Haare: Glatze Größe: 180-190 Bekleidung: grauer Strickpullover Außerdem hat der Tatverdächtige eine schwarzen Beutel mit sich geführt.

Wer Angaben zum Einbrecher machen kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizeiwache in Werl unter 02922 91000 oder sucht die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell