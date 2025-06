Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand eines Altpapiercontainers

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02:10 Uhr zu einer Tankstelle in die Bahnhofstraße gerufen. Dort brannte ein auf dem Gelände der Tankstelle aufgestellter Altpapiercontainer in voller Ausdehnung. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Container zügig gelöscht werden. Ein Sachschaden am Gebäude entstand nicht. Allerdings wurde ein neben dem Container geparkter Opel durch die Hitzeeinwirkung des Feuers beschädigt sowie ein beleuchtetes Reklameschild. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

