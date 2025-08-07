PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt in Kurve und rutscht im Gegenverkehr unter ein Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Wilhelmstraße in Hohenlimburg verletzte sich am Mittwoch (06.08.2025) ein Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde, nachdem er die Kontrolle über sein Rad verlor. Der 61-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr den Berg herunter, als er stürzte und im Gegenverkehr unter die Front eines Minis rutschte. Der 18-jährige Fahrer, der in Richtung Verserde unterwegs war, gab an, dass er den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer sei ihm in der Kurve entgegengekommen. Er habe aufgrund seiner langsam gefahrenen Geschwindigkeit erfolgreich bis zum Stillstand gebremst, nachdem er den Sturz bemerkte. Der 61-Jährige sei dann jedoch unter das Auto gerutscht. Der Radfahrer kam zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 08:21

    POL-HA: Uneinsichtiger Mann mit Blaulicht im Auto angetroffen

    Hagen-Vorhalle (ots) - In der Straße Am Ringofen trafen Polizisten am Donnerstag (07.08.2025) kurz nach Mitternacht auf einen 43-Jährigen, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters stand. Der Mann blendete die Streifenwagenbesatzung durch sein dauerhaft eingeschaltetes Fernlicht. Darüber hinaus sahen die Einsatzkräfte eine Lichtleiste in der Windschutzscheibe, ähnlich wie in einem zivilen ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 21:35

    POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und des Polizeipräsidiums Hagen nach einem Schusswaffengebrauch in Wuppertal-Vohwinkel

    Hagen/Wuppertal (ots) - Am heutigen Tag (06.08.2025), gegen 15:35 Uhr, kam es auf der Kaiserstraße, in Höhe der Schwebebahnhaltestelle Bruch, zu einem Schusswaffengebrauch der Polizei, bei der ein 40-Jähriger schwer verletzt wurde. Zuvor soll der Mann ein Messer aus einer Metzgerei an der Kaiserstraße entwendet ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:55

    POL-HA: Hagenerin nach häuslicher Gewalt im Krankenhaus behandelt

    Hagen-Mitte (ots) - Dienstagvormittag (05.08.2025) musste eine Hagenerin nach einer häuslichen Gewalt im Bereich der Innenstadt in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Hagenerin hatte unterschiedliche Verletzungen im Bereich des Kopfes und Gesichts. Zuvor hatte sie einen Notruf bei der Polizei abgesetzt, der jedoch durch einen 31-Jährigen unterbunden wurde. Die Hagenerin gab an, dass sie mit dem Hagener zusammen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren