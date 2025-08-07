Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt in Kurve und rutscht im Gegenverkehr unter ein Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Wilhelmstraße in Hohenlimburg verletzte sich am Mittwoch (06.08.2025) ein Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde, nachdem er die Kontrolle über sein Rad verlor. Der 61-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr den Berg herunter, als er stürzte und im Gegenverkehr unter die Front eines Minis rutschte. Der 18-jährige Fahrer, der in Richtung Verserde unterwegs war, gab an, dass er den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer sei ihm in der Kurve entgegengekommen. Er habe aufgrund seiner langsam gefahrenen Geschwindigkeit erfolgreich bis zum Stillstand gebremst, nachdem er den Sturz bemerkte. Der 61-Jährige sei dann jedoch unter das Auto gerutscht. Der Radfahrer kam zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. (arn)

