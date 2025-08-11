Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kellerabteil gerät in Brand

Freiburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, 10.08.2025 gegen 13.40 Uhr ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Hecker-Straße in Brand. Das Mehrfamilienhaus mit den 43 Bewohnern wurde geräumt. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnte diese wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) übernommen.

