POL-FR: Todtnau: Opel Crossland auf Parkplatz von Pflegeheim beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, 08.08.2025 zwischen 05.45 Uhr und 14.00 Uhr einen Opel Crossland. Dieser stand auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Pflegeheimes in der Carl-Otto-Keller-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (076738900) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.
