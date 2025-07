BPOLI-WEIL: Bahnhof Schopfheim: Unbefugt über die Gleise

Weil am Rhein (ots) - Ein 20-Jähriger versuchte eine verbotene Softairwaffe von der Schweiz nach Deutschland zu verbringen. Die Einsatzkräfte zogen die Anscheinswaffe aus dem Verkehr und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Am frühen Dienstagmorgen (15.07.2025) geriet der deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. In einem Rucksack, den er im Kofferraum ...

