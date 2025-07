BPOLI-WEIL: Gesuchter muss über 300 Tage ins Gefängnis

Donaueschingen/Döggingen (ots) - Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für eine Körperverletzung in der S10 zwischen Donaueschingen und Döggingen. Der Geschädigte musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Montag, den 14. Juli 2025 gegen 11:50 Uhr soll es in der S10 in Richtung Freiburg zwischen Donaueschingen und Döggingen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-jährigen deutschen ...

