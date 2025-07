Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schlagring mit Messer und Cannabis dabei

Weil am Rhein (ots)

Mit einer verbotenen Waffe und einer Kleinmenge Cannabis wollte ein 21-Jährige nach Deutschland einreisen. Bei der Kontrolle der Bundespolizei wurden beide Gegenstände sichergestellt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den kamerunischen Staatsangehörigen in der Nacht von Sonntag auf Montag (14.07.25) als Beifahrer in einem PKW bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Zur Kontrolle konnte der 21-jährige seinen Reisepass und einen gültigen deutschen Aufenthaltstitel vorlegen. Bei der Durchsuchung fiel dem Mann ein Schlagring mit integriertem Messer aus der Hosentasche. Zudem konnten bei ihm 3,9 Gramm Cannabis aufgefunden werden. Da es sich bei dem Schlagring um einen verbotenen Gegenstand handelt und weil Cannabis nicht nach Deutschland eingeführt werden darf, wurde ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Sowohl der Schlagring wie auch das Cannabis wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell