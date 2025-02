Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Illegale Entsorgungen & Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim - Löffelstelzen: Ölfilter in Altmetallcontainer entsorgt

Unbekannte entsorgten am Montag oder Dienstag zahlreiche Ölfilter in einem Altmetallcontainer in Löffelstelzen. Zwischen 8 Uhr am Montagmorgen und 16 Uhr am Dienstagnachmittag wurden die knapp 30 benutzen Ölfilter in den Altmetallcontainer, der im Müllersäckerweg neben weiteren Altglascontainern steht, geworfen. Dadurch entstanden am Container und in dessen näheren Umfeld Verschmutzungen durch das Altöl. Zeugen, die Hinweise auf den Entsorger geben können, werden gebeten, sich beim Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Weikersheim-Schäftersheim: Tierfelle illegal entsorgt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entsorgte ein Unbekannter zwei Tierfelle an der Tauber bei Schäftersheim. Zwischen 20 Uhr am Mittwochabend und 10 Uhr am Donnerstagvormittag entsorgte der bislang Unbekannte zwei weiß/braune Felle samt Innereien, indem er sie einfach an der Böschung der Tauber auf Höhe des Sportplatzes ablegte. An derselben Stelle wurden bereits mehrfach Felle und tierische Überreste entsorgt. Der Täter verstieß somit gegen die Ablieferungspflicht gemäß § 9 TierNebG. Wer kann Hinweise auf den Entsorger geben? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe und Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Wertheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall bei Wertheim wurden am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge beschädigt, sodass diese nicht mehr fahrtauglich waren. Gegen 14:30 Uhr fuhr eine 52-Jährige in ihrem Toyota auf der Landesstraße 506 von Reichholzheim in Richtung Bronnbach. Aus unbekannten Gründen verlor sie auf Höhe eines Sauerstoffwerkes die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine zwei bis drei Meter tiefe Böschung herunter. Hier durchbrach sie den Zaun einer Firma, dessen Teile auf einen geparkten Opel geschleudert wurden. Der Toyota kam erst circa 30 Meter später auf dem Firmengelände zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 36.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell