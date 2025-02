Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Drei Einbrüche und ein Rotlichtverstoß

Heilbronn (ots)

Buchen - Hainstadt: Einbruch in ein Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Am Donnerstagabend wurde in Hainstadt ein Einbruch in ein Zweifamilienhaus gemeldet. Bislang Unbekannte sollen sich zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 21:10 Uhr, unbefugt Zutritt in das Haus im Pappelweg verschafft haben, indem sie mehrere Fenster gewaltsam aufhebelten. Die Einbrecher sollen die Schränke durchwühlt haben. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mudau: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Donnerstagnacht wurden in Mudau gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet. Gegen 21:20 Uhr brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus am Sonnenhang ein. Um sich Zutritt zu verschaffen öffnete der Täter gewaltsam eine Balkontüre und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Der Täter begab sich im Anschluss vermutlich zunächst ins Schlafzimmer des Hauses um sicherzustellen, dass keine Bewohner vor Ort sind. Dort lag jedoch die Hauseigentümerin in ihrem Bett. Als der Unbekannte dies bemerkte flüchtete er über die Balkontüre durch den Garten in unbekannte Richtung. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht aufgefunden werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Noch während die Einsatzkräfte nach dem Einbrecher fahndeten wurde ein weiterer Einbruch in Mudau gemeldet. Zwischen 17:30 Uhr und 22:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Edmund-Scholl-Straße. Hier öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend wurde die Räumlichkeiten durchwühlt und Schmuck entwendet. Da nicht auszuschließen war, dass sich mögliche Täter noch im Wohnhaus befanden, wurde dieses durch die Polizei mit negativem Ergebnis durchsucht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen während der beiden Tatzeiten Am Sonnenhang und in der Edmund-Scholl-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Mosbach: Rotlichtverstoß - Zeugen gesucht Vergangenen Freitag, gegen 13:20 Uhr, beachtete ein 28-jähriger BMW-Lenker das Haltegebot einer roten Ampel in Mosbach nicht und gefährdete dadurch andere. Der Mann fuhr auf der Neckarelzer Straße und befand sich auf der Abbiegespur in Fahrtrichtung Schillerstraße. Hierbei übersah er offensichtlich eine rote Ampel und bog links in die Schillerstraße ein. Der 28-Jährige fuhr ein weiteres Mal links über die Gegenfahrbahn auf ein Tankstellengelände. Ein entgegenkommender PKW-Lenker musste sein Fahrzeug scharf abbremsen und die Hupe betätigen, um eine Kollision zu verhindern. Nun sucht die Polizei den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. Er oder sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

