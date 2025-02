Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Einbrüche und Sachbeschädigung

Heilbronn: Unfall mit zwei Schwerverletzten Am Donnerstagabend kam es gegen 20 Uhr in Heilbronn zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines VW Phaeton befuhr die Weipertstraße in Richtung Austraße, als er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In Höhe des Parkhauses Bildungscampus West prallte der Pkw gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch sein gleichaltriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Da beim Fahrzeuglenker deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01:55 Uhr, wurde in ein Juweliergeschäft in der Sülmerstraße in Heilbronn eingebrochen. Aus dem Inneren wurde Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Einbruch in Gartenhütte - Polizei bittet um Hinweise Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Gartengrundstück im Hagelsberger Weg in Heilbronn. Sie demontierten einen Teil des Gartentors und gelangten so auf das Grundstück. Aus einem angrenzenden offenen Schuppen entwendeten die Täter zwei Kettensägen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter 07131 74790 zu melden.

Neckarsulm: Unfallflucht mit alkoholisiertem Fahrer Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke im Frankenweg in Neckarsulm-Amorbach eine Unfallflucht. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW touchierte beim Rückwärtsausparken einen geparkten Opel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin notierte das Kennzeichen, sodass die Polizei die Fahrerin wenig später an ihrer Wohnanschrift antraf. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,2 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Frau musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 2.000 Euro.

Möckmühl: Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall mit zwei Verletzten Am Donnerstagmorgen kam es gegen 06:25 Uhr auf der Kreisstraße 2024 bei Möckmühl zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw wollte von der K2024 auf die K2137 in Fahrtrichtung Siglingen abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, einer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Abstatt: Unbekannter beschmiert Wahlplakate mit pinker Farbe In der Nacht zum Freitag, gegen 1 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person mehrere Wahlplakate in der Auensteiner Straße in Abstatt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden etwa zehn Plakate verschiedener im Wahlkampf vertretener Parteien mit pinker Farbe beschmiert. Ein Zeuge beobachtete eine maskierte Person, die sich vor ihm zu verstecken versuchte. Als er die Person ansprach, flüchtete diese in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

