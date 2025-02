POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Verkehrskontrollen auf der Autobahn 6

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Auto überschlägt sich nach Kollision mit Verkehrsschild Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr kam ein 18-jähriger Seat-Fahrer in der Austraße in Heilbronn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Kurz nach dem Kreisverkehr Hans-Rießer-Straße touchierte er ...

mehr