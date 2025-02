Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstbezirk der Polizei Wörth

Wörth am Rhein (ots)

Am Dienstag wurden im Dienstbezirk der Polizei Wörth am Rhein diverse Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 07:00 Uhr und 08:30 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot in der Eisenbahnstraße in Maximiliansau durch Beamte der Polizei Wörth am Rhein überwacht. Hierbei mussten 20 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie die Eisenbahnstraße widerrechtlich in Richtung Ortsmitte befuhren. Der Verstoß wird mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro geahndet. Von 10:00-12:00 Uhr wurde auf der L542 in Kandel im Bereich der dortigen Tankstelle der fließende Verkehr überwacht. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt, sieben Verkehrsteilnehmer verstießen gegen das Haltegebot an der Haltelinie und 14 Fahrzeugführer müssen ihr Fahrzeug aufgrund technischer Mängel bei der Polizei vorführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell