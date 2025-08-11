Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Transporter befuhr am Samstag, 09.08.2025 gegen 14.40 Uhr ein 47 Jahre alter Mann die Friedrichstraße in nordöstlicher Richtung. Aus unbekannten Gründen kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Peugeot Transporter. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen am Straßenrand geparkten Mercedes abgewiesen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Transportern entstand Sachschaden von jeweils rund 5000 Euro, sie waren beide nicht mehr fahrbereit. Am geparkten Mercedes entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell