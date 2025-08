POL-WHV: Störungsfreier Verlauf zweier Versammlungen in der Marktstraße

Wilhelmshaven (ots) - Varel - Diebstahl von Verpackungsfolie Im Zeitraum von Donnerstag, 21:15 Uhr bis Freitag, 06:00 Uhr, wurden von der Ladezone eines Verbrauchermarktes in Varel, Wiefelsteder Straße, insgesamt vier Säcke mit Verpackungsfolie entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Varel - Einbruch in Pkw Am ...

mehr