Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 01.08.-03.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Diebstahl von Verpackungsfolie Im Zeitraum von Donnerstag, 21:15 Uhr bis Freitag, 06:00 Uhr, wurden von der Ladezone eines Verbrauchermarktes in Varel, Wiefelsteder Straße, insgesamt vier Säcke mit Verpackungsfolie entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Varel - Einbruch in Pkw Am Freitag, in der Zeit zwischen 00:00 und 06:00 Uhr, wurden die Fallscheiben eines Pkw VW Passat, welcher auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in Varel, Bürgermeister-Heidenreich-Straße, abgestellt war, zerstört. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack sowie Bargeld entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in Verbindung zu setzen.

Zetel - Versuchter Diebstahl eines Pkw Im Zeitraum von Freitag, 21:00 Uhr bis Samstag, 07:00 Uhr, öffnet ein bislang unbekannter Täter einen Pkw Opel Zafira in Zetel, Kirchstraße 13, beschädigt das Zündschloss und durchwühlt den Innenraum. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in Verbindung zu setzen.

Zetel - Verkehrsunfall mit Flucht Im Zeitraum von Freitag, 22:00 Uhr bis Samstag, 09:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Zetel zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Fahrer eines Seat Ibiza fuhr auf einen geparkten Pkw der Marke Nissan auf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das verursachende Fahrzeug blieb am Unfallort zurück. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in Verbindung zu setzen.

