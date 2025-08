POL-WHV: Fahrt mit beschädigtem Reifen - Verkehrsunfall ohne Fremdschaden

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, den 31. Juli 2025, gegen 19:00 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine 9-jährige Tatverdächtige und eine 17-jährige Beschuldigte durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie gemeinschaftlich Waren in die Tasche der Jüngeren steckten. Während die 17-Jährige im Kassenbereich ...

mehr