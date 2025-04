Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Hotelbetrieb in Treis-Karden

Polizei Cochem (ots)

Zwei unbekannte Täter brachen am frühen Morgen des 09.04.25, gegen 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr in ein Hotel in Treis-Karden, Ortsteil Karden ein. Es wurden mehrere Türen aufgebrochen. Beide Täter waren bei der Tatausführung maskiert. Sie nutzten ein Brecheisen zur Tatbegehung. Es wurde Bargeld aus dem Büro des Hotels gestohlen. Wer hat im Bereich Karden verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen beobachtet oder kann sonstige Hinweise zu der Tat geben.

