Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Remagen (ots)

Am 08.04.2025, 14:28 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Bundestraße 9 und der Kreisstraße 40 in 53424 Remagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte der 45-jährige Pkw Fahrer von der Kreisstraße nach links auf die Bundesstraße in Richtung Remagen abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Bevorrechtigten 21-jährigen Pkw Fahrer welcher die Bundesstraße in Richtung Bonn befuhr. Der 21-jährige wurde hierbei leicht verletzt, die beteiligten Pkw erheblich beschädigt. Auf Grund des Verkehrsunfalls kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

