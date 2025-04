POL-PDMY: Einbruch in Firmenfahrzeug und Entwendung von zahlreichen Werkzeugen in der Ortslage Königsfeld

Polizei Cochem (ots) - Von Freitag, 04.04.25 auf den Samstag 05.04.25 kam es zu einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude eines Zulassungsservicebetriebes in Cochem, Ravenéstraße. Ein unbekannter Täter schlug eine Scheibe der Eingangstür ein und entwendete aus dem Büro Bargeld. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Täterhinweise geben? Rückfragen bitte an: Kriminalinspektion Mayen Hahnengasse 11 56727 ...

