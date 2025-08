Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Drogeriemarkt durch zwei Mädchen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 31. Juli 2025, gegen 19:00 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine 9-jährige Tatverdächtige und eine 17-jährige Beschuldigte durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie gemeinschaftlich Waren in die Tasche der Jüngeren steckten. Während die 17-Jährige im Kassenbereich einen Artikel bezahlte, verließ die 9-Jährige zeitgleich den Drogeriemarkt mit unbezahlter Ware.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell