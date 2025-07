Polizei Aachen

POL-AC: Brand in Alsdorf - Gartenhaus und Wohnhäuser beschädigt

Alsdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag (20.07.2025) ist eine Gartenhütte in der Straße Vierzechenblick in Alsdorf-Busch abgebrannt. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch das Wohnhaus und ein Wohnhaus in der Nachbarschaft beschädigt.

Gegen 15:40 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Gemäß ersten Erkenntnissen hatte der Hausbewohner Gartenarbeiten durchgeführt. Er habe dann eine kurze Pause gemacht und sei ins Haus gegangen. Als er wenige Minuten später wieder nach draußen ging, stand sein Gartenhaus in Vollbrand.

Das Nachbarhaus und das Wohnhaus des betroffenen Grundstücks wurden beschädigt, Rollläden schmolzen und Fensterscheiben platzten durch die entstandene Hitze. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell