POL-AC: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Motorradfahrer verletzt

Eschweiler (ots) - Nach einem Diebstahl hochwertiger Fahrräder sind vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Jugendlichen gegen 4 Uhr am frühen Freitagmorgen (18.07.2025) in einen Schuppen in der Straße "Bergrather Feld" eingebrochen und hatten sechs hochwertige Fahrräder gestohlen. Ein Anwohner war durch den Lärm aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. ...

