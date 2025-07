Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahl von Fahrrädern: Polizei fasst vier Jugendliche

Eschweiler (ots)

Nach einem Diebstahl hochwertiger Fahrräder sind vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Jugendlichen gegen 4 Uhr am frühen Freitagmorgen (18.07.2025) in einen Schuppen in der Straße "Bergrather Feld" eingebrochen und hatten sechs hochwertige Fahrräder gestohlen. Ein Anwohner war durch den Lärm aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, mithilfe eines Diensthundes und durch die in den Fahrrädern verbauten GPS-Tracker konnten die vier Tatverdächtigen in der Eschweiler Innenstadt gefasst und vorläufig festgenommen werden. Die Minderjährigen stammen aus Eschweiler und Alsdorf.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. (sk)

