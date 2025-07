Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Polizei am Mönchengladbacher Hauptbahnhof

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach setzt im Rahmen ihres Konzepts zu Brennpunkten, Angsträumen und Beschwerdestellen (BAB) ihre wöchentlichen Kontrolleinsätze fort: Auch am gestrigen Mittwoch, 16. Juli, waren wieder Einsatzkräfte unterwegs. Ihr Schwerpunkt lag auf dem Europaplatz und dem Platz der Republik.

Zum Einsatz kamen hierbei auch Beamte der Bereitschaftspolizei, die am Mittag an der Breitenbachstraße, der Lürriper Straße, am Rahracker und am Platz der Republik mehrere Personen kontrollierten. Darunter befand sich ein 36-Jähriger, der der Polizei u.a. wegen Eigentumsdelikten und Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist. Da der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war, nahmen ihn die Beamten mit ins Polizeipräsidium. Dort wurde er nach Durchführung von polizeilichen Maßnahmen später entlassen.

Trotz zwischenzeitlichen Starkregens und nur geringen Personenaufkommens setzen die Einsatzkräfte die Kontrollen fort, u.a. an der Erzbergerstraße und Oskar-Kühlen-Straße. Am frühen Abend, gegen 17.45 Uhr, folgten anlassbezogen einige Kontrollen rund um den Berliner Platz, da von dort Hinweise auf eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 31-jährigen Mönchengladbachers eingingen. Hier kontrollierten die Beamten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen mehrere Personen und stellten ihre Personalien fest, während Rettungskräfte den 31-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus brachten. In diesem Sachverhalt ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Die Polizei wird ihre wöchentlichen Einsätze im Rahmen des BAB-Konzepts auch weiterhin fortsetzen, gemeinsam mit den Kooperationspartnern der Stadt Mönchengladbach und der Bundespolizei.

Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Nummer 02161/290-0 melden. Auch allgemeine Hinweise zu Beschwerdestellen nimmt die Polizei entgegen, via E-Mail an Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell