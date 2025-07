POL-MG: Verkehrsunfall: 17-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - An der Keplerstraße in Heyden ist am Samstag, 12. Juli, ein 70-jähriger Mann von einem Unbekannten mit einer Tasche geschlagen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der Mann saß mit seiner Ehefrau auf einer Parkbank in der Nähe der dortigen Kirche, als der Tatverdächtige auf einem Mountainbike an den beiden vorbeifuhr. Im Fahren soll er nach der Tasche des 70-Jährigen gegriffen ...

