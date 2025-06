POL-MFR: (605) Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nürnberg (ots) - In den vergangenen Tagen beschädigte ein Unbekannter im Wohngebiet in der Nähe des Nürnberger Flughafens mehrere geparkte Autos. Die Polizei prüft Tatzusammenhänge und bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von Freitag (06.06.2025) bis Dienstag (10.06.2025) zerkratzte ein Unbekannter einen in der Marienbergstaße geparkten Pkw. Eine Streife der ...

