Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 70-Jähriger auf Parkbank angegriffen

Mönchengladbach (ots)

An der Keplerstraße in Heyden ist am Samstag, 12. Juli, ein 70-jähriger Mann von einem Unbekannten mit einer Tasche geschlagen worden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der Mann saß mit seiner Ehefrau auf einer Parkbank in der Nähe der dortigen Kirche, als der Tatverdächtige auf einem Mountainbike an den beiden vorbeifuhr. Im Fahren soll er nach der Tasche des 70-Jährigen gegriffen und ihm damit gegen den Kopf geschlagen haben. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Lehwaldstraße. Die Tasche ließ er zurück. Rettungskräfte brachten den Mann leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der unbekannte Radfahrer soll circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug dunkle Haare und wurde von Zeugen auf circa 35 Jahre geschätzt.

Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02161 290 zu melden. (sts)

