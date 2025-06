Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus

Hof/ Westerwald (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum 23:30 bis 07:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Hof/ Westerwald eingebrochen. Der/ die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Kellerfensters in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 02662 95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de).

