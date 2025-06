Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahren unter BTM Einwirkung und ohne Versicherungsschutz durch 17-jährigen E-Scooter Fahrer

Wirges (ots)

Am Samstag, 21.06.2025, gegen Mitternacht, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Montabaur, in Wirges, in der Bahnhofstraße, ein E-Scooter auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der darauffolgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 17-jährige Fahrzeugführer keinen Versicherungsschutz für den E-Scooter abgeschlossen hatte und obendrein unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Gegen den jungen Mann wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell