Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden, L 288

Luckenbach (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, befuhr der 63-jährige Fahrzeugführer eines Toyota Auris den Zubringer zur L 288 aus Richtung Industriegebiet Luckenbach kommend und beabsichtigte dort nach links in Richtung Betzdorf abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Betzdorf kommenden und in Richtung Hachenburg fahrenden 33-jährigen Fahrzeugführers eines Mercedes Vito. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Fahrer und Beifahrerin im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Das im Mercedes Vito befindliche 5-jährige Kind wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ein ebenfalls in Richtung Hachenburg fahrender PKW Renault wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf Rund 20.000 Euro. Die L 288 war für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung kurzfristig gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

