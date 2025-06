Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigarettenautomat gestohlen; Ermittlungen wegen Beleidigung; Vermisste aufgefunden - Hubschrauber im Einsatz; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zigarettenautomat gestohlen: Polizei leitet Ermittlungen ein - Offenbach

(fg) Am Dienstag ging bei der Polizei eine Strafanzeige zu einem gestohlenen Zigarettenautomaten ein, weshalb entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden. Demnach wurde der Automat, der in der Mathildenstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern an einer Hauswand hing, bis zum 3. Juni 2025 entwendet. Der gefüllte Automat sei vollständig entwendet worden, weshalb ein Schaden von rund 4.400 Euro entstanden sei. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Ermittlungen wegen Beleidigung: Wer hat Hinweise zu unbekannter Frau? - Langen

(fg) Eine etwa 70 Jahre alte und etwa 1,70 Meter große Frau mit dunklen sowie lockigen Haaren beleidigte am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, eine Anwohnerin der Elisabethenstraße (30er-Hausnummern). Aufgrund dessen hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen. Demnach habe die Unbekannte die Frau und ihre Kinder aufgrund ihrer Herkunft beleidigt. Zudem hätte die Seniorin ohne die Einwilligung der Anwohnerin Bilder via Mobiltelefon gefertigt. Diese seien auch noch ausgedruckt und im Bereich der Briefkästen aufgehängt worden. Hinweise zu der Täterin bitte an die Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

3. Vermisste aufgefunden: Hubschrauber im Einsatz - Rödermark / Urberach

(fg) Im Rahmen einer Vermisstensuche nach einer 90 Jahre alten Frau war am frühen Mittwochmorgen auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Polizei wurde gegen 23 Uhr über die offensichtlich orientierungslose Rentnerin informiert. Bei der Suche nach der Vermissten waren Streifenwagen, die Rettungshundestaffel und auch die Feuerwehr im Einsatz. Letztlich konnte die 90-Jährige gegen 2 Uhr durch Bekannte in Eppertshausen aufgefunden und nach Hause gebracht werden.

4. Passant mit Gegenstand attackiert: Ermittler suchen Zeugen - Dreieich

(mmü) Noch völlig unklar sind die Hintergründe sowie das Motiv zweier Mitte 20 Jahren alten Männer, die am Dienstagabend in Sprendlingen einen jungen Erwachsenen attackiert haben. Der 29-Jährige, so die ersten Erkenntnisse, war gegen 18.30 Uhr in der Lise-Meitner-Straße (einstellige Hausnummer) unterwegs, als die beiden Unbekannten mit einem Gegenstand auf ihn einschlugen. Der Angegriffene konnte sich in ein Ladengeschäft retten. Seine Verletzungen am Unterarm wurden im Krankenhaus versorgt. Einer der Täter wurde als ein etwa 25-jähriger Mann mit gebräunter Haut beschrieben, welcher einen Turban, ein gelbes T-Shirt und eine weiße Hose trug. Sein Komplize war ein etwa gleichaltriger dünner Mann mit gedrehtem Schnurrbart und weißem T-Shirt.

Die Suche nach den Männern und Hintergründen der Tat dauert an, weswegen die Ermittler nun weitere Zeugen bitten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

