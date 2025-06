Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 18-Jähriger soll 15-Jährigen mit Glasflasche verletzt haben

Dreieich (ots)

(lei) Am Bahnübergang in der Buchschlager Allee sind am Dienstagnachmittag, kurz nach halb drei, zwei Teenager im Alter von 15 und 18 Jahren aneinandergeraten, was zu Folge hatte, dass nun gegen einen der beiden wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird. Vorausgegangen war wohl der Umstand, dass der Jüngere dem ihm bekannten Älteren zuvor Wasser ins Gesicht gespritzt haben soll. Als beide an der Bahnschranke warten mussten, wollte der 18-Jährige den 15-Jährigen zur Rede stellen; dabei habe er ihm eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen, wodurch der Jugendliche eine Platzwunde am Kopf und eine Schnittwunde erlitt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg melden sollen (06102 2902-0).

