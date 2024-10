Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbrüche

Baden-Baden (ots)

Zwischen Samstag- und Sonntagabend machten sich unbekannte Täter in Baden-Baden an mehreren Objekten zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten sie in der "Fremersbergstraße" versucht das Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. In der "Alemannenstraße" sei es Einbrechern jedoch am Sonntagmittag kurz vor 12 Uhr gelungen in die Speicherräume eines Wohnhauses einzudringen. Nach Angaben von Zeugen hätten die Eindringlinge dort fluchtartig die Örtlichkeit verlassen, nachdem sie gestört worden waren. Ein Diebstahlschaden konnte nicht festgestellt werden. Gegen 20 Uhr sei es am Sonntagabend in der "Zielstraße" in Ebersteinburg erneut zur einem Einbruchversuch gekommen. Dort war die Täterschaft vermutlich von dem akustischen Signal einer Alarmanlage gestört worden. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen.

/na

