Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf des räuberischen Diebstahls: Rasche Festnahme zweier Tatverdächtiger

Gelnhausen (ots)

(lei) Wegen des Vorwurfs des räuberischen Diebstahls sowie der gefährlichen Körperverletzung ermittelt nun die Polizei in Gelnhausen. Anlass ist ein Vorfall, der sich am Dienstagabend auf einer Wiese hinter einem Supermarkt in der Leipziger Straße im Stadtteil Roth abgespielt haben soll. Ein 22-Jähriger soll dabei gemeinsam mit einem erst 13-Jährigen körperlich auf zwei andere Männer (57, 61) eingewirkt haben. Gegen 20.50 Uhr, so die bisherigen Informationen, sollen die beiden Tatverdächtigen um das Mobiltelefon von einem der anderen Männer gebeten haben, um damit zu telefonieren. Als man das Handy dann jedoch nicht zurückgegeben habe, soll es zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf die zwei Jüngeren auf die zwei Älteren unter anderem eingeschlagen haben sollen. Nach kurzer Flucht konnten die zwei Beschuldigten im Zuge der Fahndung durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Der 22-Jährige musste wegen einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung vorübergehend mit auf die Polizeiwache, der Junge wurde seinen Eltern überstellt. Der 57- und der 61-Jährige wurden verletzt, der 61-Jährige kam kurzzeitig in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell