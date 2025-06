Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Langfinger scheiterte an Verkaufsautomat; Geld mit gestohlener Debitkarte abgehoben: Polizei sucht nach einem unbekannten Pärchen

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Langfinger scheiterte an Verkaufsautomat - Nidderau / Erbstadt

(cb) Ein Verkaufsautomat in der Bönstädter Straße (einstellige Hausnummern) hielt dem Aufbruchsversuch eines bislang unbekannten Langfingers statt. Der schlanke, etwa 20 Jahre alte Täter mit kurzen schwarzen Haaren hantierte mit einem Hebelwerkzeug an dem Münzgeldfach des Automaten, wodurch ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Als der Mann, welcher eine dunkle Maske über Mund und Nase gezogen hatte, merkte, dass er nicht zum Erfolg kommt, flüchtete er in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen war er mit einem grauen Sweatshirt, einer schwarzen Jogginghose mit seitlichem Schriftzug und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem führte der Ganove einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Beamten des Fachkommissariats in Hanau bitten unter der 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

2. Geld mit gestohlener Debitkarte abgehoben: Polizei sucht nach einem unbekannten Pärchen - Erlensee

(mmü) Nach einem Trickdiebstahl in einer Wohnanlage in der Leipziger Straße bittet die Polizei um Hinweise nach einem noch unbekannten Pärchen. Die Frau und der Mann, beide wurden als 35 bis 40 Jahre alt beschrieben, hatten sich am Donnerstag gegen 17 Uhr unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer Bewohnerin verschafft und dort eine Debitkarte entwendet, mit der anschließend mehrere tausend Euro an Geldautomaten abgehoben wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der bekannten Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Die Frau kann im Weiteren wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,60 Meter groß - dicklich - schwarze, lange, lockige Haare - weißer Hut - buntes Oberteil, langer Rock - akzentfreies Deutsch

Zu ihrem Komplizen liegt folgende Beschreibung vor:

- etwa 1,80 Meter groß - untersetzte Figur - schwarze, kurze Haare - Vollbart - kurze Hose, T-Shirt (Art und Farbe unbekannt) - akzentfreies Deutsch

In diesem Zusammenhang rät die Kripo einmal mehr:

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Öffnen Sie die Tür unter Umständen nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

Offenbach, 17.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

