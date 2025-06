Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt "Drogenerkennung im Straßenverkehr"

Langen / Langenselbold / Hammersbach (ots)

(cb) Am Montagnachmittag führten speziell geschulte Polizeibeamte sogenannte "DiS"-Kontrollen (DiS steht für Drogenerkennung im Straßenverkehr) mit dem Fokus "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im gesamten Präsidiumsbereich durch. Ziel derartiger Kontrollen ist es stets, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen die Gefahren des Einflusses von Alkohol oder anderer berauschender Mittel am Steuer vorzugehen. Der Konsum von Rauschmitteln und Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben und die Gesundheit anderer. Diese Art von Schwerpunktkontrollen können mobil sowie stationär durchgeführt werden.

Zum einen kontrollierten die Ordnungshüter am Montag, ab 15.30 Uhr, im Stadtgebiet Langen und an der Bundesstraße 486 sowie in den Ortschaften Hammersbach und Langenselbold.

Im Zuge der durchgeführten mobilen Kontrollen konnten neun Verstöße in Bezug auf Drogen und Alkohol festgestellt werden. Auf die Betroffenen kommen nun die entsprechenden Strafverfahren zu. Zwei weitere Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, auf sie kommt jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis zu.

In weiteren 49 Fällen wurden verschiedene Ordnungswidrigkeiten durch die eingesetzten Beamten festgestellt und geahndet. Neben präventiven Gesprächen bot die Polizei den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrerin auch praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an.

Die Durchführung dieser und ähnlicher Kontrollen bleibt daher ein zentrales Anliegen der Polizei, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell