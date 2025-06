POL-OF: Baggerschaufel und Kraftstoff gestohlen

Offenbach (ots) - (lei) In der Waldstraße 145 ist am Montagabend ein Jugendlicher von einer Gruppe Unbekannter beraubt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Der 16-Jährige, so die bisherigen Informationen, war gegen 21.10 Uhr von etwa zehn bis 15 Angreifern attackiert und unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schreckschusswaffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen ...

