POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Rinteln (ots) - (Thi) Am Dienstag den 27.05.2025 entwendete bislang unbekannte Täterschaft gegen 10:50 Uhr eine Geldbörse aus der Handtasche einer 64-Jährigen aus Rinteln während ihres Einkaufs im Lidl-Supermarkt an der Bahnhofsallee in Rinteln. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden. Rückfragen bitte an: Nina ...

