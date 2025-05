Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom letzten Donnerstagabend zum Freitagmorgen in eine Schule in der Ziegeleistraße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus einem Arbeitsraum insgesamt 16 Laptops der Marke 'Lenovo', Typ 'ThinkPad' im Gesamtwert von über 15.000 Euro. Der verursachte Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Informationen zur Tat oder dem Verbleib der entwendeten Laptops geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781424 und der Bezugsnummer 0125237/2025 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell